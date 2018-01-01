Дженнифер Энистон заставляет мужа сидеть на диетах вместе с ней

Дженнифер Энистон всегда комплексовала по поводу фигуры

В молодости актриса Дженнифер Энистон, которая сегодня празднует день рождения, испытывала проблемы с лишним весом и до сих пор она склонна к набору веса. Поэтому Джен приходится постоянно себя ограничивать в питании и сидеть на диетах. Звезда шесть дней в неделю занимается в тренажерном зале, но даже при этом тщательно контролирует свое питание.



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Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон всегда комплексовала по поводу фигуры

В молодости актриса Дженнифер Энистон, которая сегодня празднует день рождения, испытывала проблемы с лишним весом и до сих пор она склонна к набору веса. Поэтому Джен приходится постоянно себя ограничивать в питании и сидеть на диетах. Звезда шесть дней в неделю занимается в тренажерном зале, но даже при этом тщательно контролирует свое питание.

Как оказалось, как только Джен садится на диету, ее мужу Джастину Теру приходится составлять ей компанию! Актриса просто выбрасывает из холодильника все продукты, которые теперь для нее находятся под запретом.

Дженнифер Энистон с супругом Джастином Теру

Недавно она приняла решение полностью отказаться не только от мяса и рыба, но еще и молочных продуктов!

Джастин недавно жаловался другу, что питаться дома становится все сложнее и сложнее. Впрочем, Теру много времени проводит на съемках: а там-то его никто не заставляет соблюдать жесткий режим питания!

Джерело: graziamagazine.ru