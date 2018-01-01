Идрис Эльба женится на сомалийской королеве красоты

Британский актер Идрис Эльба готовится расстаться со статусом холостяка

Год назад, в одном из интервью Идрис Эльба признавался, что разочаровался в институте брака и больше не хочет об этом даже думать. Но изменить позицию 45-летнего Идриса заставило знакомство с канадской моделью сомалийского происхождения - 29-летней Сабриной Даур. В 2014-м девушка выиграла модельный конкурс в Ванкувере, получив корону королевы



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Британский актер Идрис Эльба готовится расстаться со статусом холостяка

Год назад, в одном из интервью Идрис Эльба признавался, что разочаровался в институте брака и больше не хочет об этом даже думать.

Но изменить позицию 45-летнего Идриса заставило знакомство с канадской моделью сомалийского происхождения - 29-летней Сабриной Даур. В 2014-м девушка выиграла модельный конкурс в Ванкувере, получив корону королевы красоты.

Впервые Идрис был замечен в компании Сабрины в августе 2017-го, однако источники утверждают, что их роман начался еще в марте. После обнародования отношений пара быстро перевела их на новый уровень и стала вместе выходить в свет. Так, уже в сентябре Сабрина присутствовала на премьере фильма «Между нами горы» на кинофестивале в Торонто.

Идрис Эльба и Сабрина Даур

Предложение руки и сердца молодой возлюбленной Идрис решил сделать на сцене, во время премьеры своего нового фильма Yardie, 10 февраля, в Лондоне. «Она сказала «да», - сообщили инсайдеры, опубликовав в Instagram фото с показа.

Напомним, что ранее британскому актеру Идрису Эльбе приписывали роман с 58-летней певицей Мадонной. Но эти слухи не подтвердились.





Джерело: Hello!