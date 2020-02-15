Кличко сделал селфи с Цукербергом



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Фото уже вступило более 7000 лайков Фото: Facebook / Vitaliy Klychko

Селфи было сделано в немецком Мюнхене, где проходит конференция по безопасности

Виталий Кличко своей фотографией с Марком Цукербергом вызвал настоящий ажиотаж в сети. Мэр столицы заявил, что он сам попросил основателя Facebook сделать совместный кадр.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографию, на которой он изображен с основателем Facebook Марком Цукербергом. Столичный градоначальник поделился снимком в социальной сети.

facebook.com/Vitaliy.Klychko

«Тот случай, когда о Селфи попросили не меня, а я сам», - подписал фото Кличко.

Кадр был сделан в немецком Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

Пользователи живо отреагировали на Селфи двух знаменитостей. Одни попросили Кличко предложить Цукербергу открыть представительство компании в Украине. Другие пожелали, чтобы Цукерберг пересмотрел политику блокировки аккаунтов.