  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кличко сделал селфи с Цукербергом

    • Розсилка
    <p>Фото уже вступило более 7000 лайков</p> <p></p> - Кличко сделал селфи с Цукербергом

    Фото уже вступило более 7000 лайков

    Фото: Facebook / Vitaliy Klychko

    Селфи было сделано в немецком Мюнхене, где проходит конференция по безопасности

    Виталий Кличко своей фотографией с Марком Цукербергом вызвал настоящий ажиотаж в сети. Мэр столицы заявил, что он сам попросил основателя Facebook сделать совместный кадр.

    Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографию, на которой он изображен с основателем Facebook Марком Цукербергом. Столичный градоначальник поделился снимком в социальной сети.

    screenshot_1_72
    facebook.com/Vitaliy.Klychko

    «Тот случай, когда о Селфи попросили не меня, а я сам», - подписал фото Кличко.

    Кадр был сделан в немецком Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

    Пользователи живо отреагировали на Селфи двух знаменитостей. Одни попросили Кличко предложить Цукербергу открыть представительство компании в Украине. Другие пожелали, чтобы Цукерберг пересмотрел политику блокировки аккаунтов.

    Виталий Кличко мэр селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ