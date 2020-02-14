Кличко поздравил украинцев с Днем влюбленных (фото, видео)



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Малыши на Почтовой площади стали ангелами Фото: пресс-служба мэра Киева

В День святого Валентина 155 пар собираются создать семьи в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем святого Валентина. Видео поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Киев - не только старинный и красивый город. Наша столица - это и город любви! Сегодня Киев и весь мир окутаны любовью! Конечно, любить нужно ежедневно. Но почему бы не воспользоваться Днем святого Валентина, как хорошим поводом показать свою любовь родным и близким? Напомнить, что они - самые дорогие и самый любимый! А для кого-то этот день может стать и хорошим поводом, чтобы решиться признаться в любви или же - уйти в брак» - написал Кличко в заметке к видео.

Так, по словам мэра, сегодня, в День святого Валентина, 155 пар собираются создать семьи в Киеве. А с услугой «Брак в сутки», возможно, их будет и больше. К тому же, в центральном ЗАГСе, на проспекте Победы, зарегистрировать брак можно будет до полуночи.

«Ну и еще одна положительная новость. В 2019 году в Киеве браков было зарегистрировано в 6,5 раза больше, чем разводов. Появилось почти 28 тысяч новых семей. Надеюсь, что в 2020-м их будет еще больше! Влюбленных и счастливых киевлян должно быть много. Любите каждый день! Окрыляйтесь! Мы достойны того, чтобы быть счастливыми!» - отметил мэр.