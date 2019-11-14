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    Жизнь

    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions

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    <p>По словам мэра Киева, немецкому музыканту понравился пешеходно-велосипедный мост</p> <p>Фото: kiev.klichko.org</p> - Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions

    По словам мэра Киева, немецкому музыканту понравился пешеходно-велосипедный мост

    Фото: kiev.klichko.org

    Scorpions - легендарная немецкая рок-группа, основанная 1965 в Ганновере. За время существования группы было продано более 115 миллионов пластинок с их музыкой

    Мэр Киева Виталий Кличко устроил экскурсию по Киеву вокалисту легендарных Scorpions. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал фото и видео прогулки.

    «Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из самых любимых музыкантов моей юности - лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, в парке «Владимирская горка». Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих поклонников. И даже спел», - отметил Кличко.

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    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions
    Фото: kiev.klichko.org

    Он напомнил, что Scorpions уже много лет приезжает с концертами в Украину.

    «Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. И он пообещал вернуться», - написал мэр Киева.

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    Киев Виталий Кличко мэр мост
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