Кличко устроил экскурсию по Киеву фронт-мену легендарной группы Scorpions



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По словам мэра Киева, немецкому музыканту понравился пешеходно-велосипедный мост Фото: kiev.klichko.org

Scorpions - легендарная немецкая рок-группа, основанная 1965 в Ганновере. За время существования группы было продано более 115 миллионов пластинок с их музыкой

Мэр Киева Виталий Кличко устроил экскурсию по Киеву вокалисту легендарных Scorpions. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал фото и видео прогулки.

«Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из самых любимых музыкантов моей юности - лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, в парке «Владимирская горка». Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих поклонников. И даже спел», - отметил Кличко.

Он напомнил, что Scorpions уже много лет приезжает с концертами в Украину.

«Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. И он пообещал вернуться», - написал мэр Киева.