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    Клинт Иствуд впервые станет дедушкой

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    <span>Клинт и Франческа Иствуд</span> - Клинт Иствуд впервые станет дедушкой
    Клинт и Франческа Иствуд

    Дочь актера ждет ребенка

    Дочь Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер - 24-летняя Франческа Иствуд - в скором времени впервые станет матерью.

    Об этом начинающая актриса объявила сначала на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии Environmental Media Association Awards, а затем опубликовала фото своего живота в Instagram.

    Кто является отцом будущего малыша, СМИ не известно. В распоряжении прессы есть лишь информация о первом, довольно неудачном браке Франчески.

    fr23042018-02[IMAGE_DESCRIPTIONФранческа Иствуд

    В 2013-м она вышла замуж за брата актера Джоны Хилла, Джордана Фелдштейна, но уже через неделю их брак был аннулирован. В 2017-м Джордана не стало - причиной смерти стал оторвавшийся тромб.  

    Джерело: Hello!

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