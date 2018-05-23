Клинт Иствуд впервые станет дедушкой

Дочь актера ждет ребенка

Дочь Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер - 24-летняя Франческа Иствуд - в скором времени впервые станет матерью.

Об этом начинающая актриса объявила сначала на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии Environmental Media Association Awards, а затем опубликовала фото своего живота в Instagram.

Кто является отцом будущего малыша, СМИ не известно. В распоряжении прессы есть лишь информация о первом, довольно неудачном браке Франчески.

[IMAGE_DESCRIPTIONФранческа Иствуд