Клинт Иствуд впервые станет дедушкой
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Клинт и Франческа Иствуд
Дочь актера ждет ребенка
Дочь Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер - 24-летняя Франческа Иствуд - в скором времени впервые станет матерью.
Об этом начинающая актриса объявила сначала на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии Environmental Media Association Awards, а затем опубликовала фото своего живота в Instagram.
Кто является отцом будущего малыша, СМИ не известно. В распоряжении прессы есть лишь информация о первом, довольно неудачном браке Франчески.
[IMAGE_DESCRIPTIONФранческа Иствуд
В 2013-м она вышла замуж за брата актера Джоны Хилла, Джордана Фелдштейна, но уже через неделю их брак был аннулирован. В 2017-м Джордана не стало - причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Джерело: Hello!