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    Жизнь

    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч

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    Джефф Безос и Лорен Санчес - Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч
    Джефф Безос и Лорен Санчес

    В начале года, когда миллиардер и его жена объявили о намерении развестись

    Скандал вокруг личной жизни самого богатого человека в мире, 54-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса, обрастает подробностями. Месяц назад бизнесмен открыто заявил, что его шантажируют личными интимными фотографиями, которые он отправлял 49-летней Лорен Санчес. Из-за романа с ней, напомним, Безос разводится с женой Маккензи после 25 лет брака. Как выяснилось, за утечкой личной информации мог стоять брат Лорен - Майкл Санчес.

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    Лорен Санчес
    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч
    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч
    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч
    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч
    Компромат на самого богатого человека в мире Джеффа Безоса продал брат его любовницы за $200 тысяч

    В начале года, когда миллиардер и его жена объявили о намерении развестись, газета National Enquirer опубликовала личную эсэмэс-переписку Безоса с его подругой Лорен. По свежим данным Wall Street Journal, таблоид National Enquirer якобы заплатил Майклу Санчесу 200 тысяч долларов за личные фотографии и переписку его сестры с Безосом. В конце февраля Майкл комментировал ее роман в разговоре с Vanity Fair.

    «Не имею никакого отношения к утечкам. Это важно. У меня никогда не было доступа. Я не говорю, что ничего не делал. Правда о моей вере в любовь Джеффа и Лорен восторжествует. Поражает, насколько сильно они любят друг друга», - говорил Майкл Санчес.

    Однако Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что он еще осенью вел переговоры с National Enquirer о сборе компромата и получил деньги за него.

     

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