Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в пабе за отказ пробовать его виски (видео)



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Полиция начала расследование ситуации еще весной, но неизвестно, как продвигается дело

В распоряжении портала TMZ оказалось видео с камеры наблюдения, на котором Конор Макгрегор отрабатывает удар левой на пожилом человеке. Инцидент произошел еще в апреле: Конор отдыхал в одном из пабов Дублина и решил угостить всех своим виски. Один из мужчин ответил отказом и понес за это суровое наказание от скандального чемпиона UFC.

Ни возраст противника, ни явное отсутствие желания устраивать из паба октагон не смутили Макгрегора, который в гневе нанес незнакомцу удар в голову, после чего друзья увели его из заведения. Сообщается, что полиция начала расследование ситуации еще весной, но неизвестно, как продвигается дело. Комментариев от Конора пока не поступало.

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