Королева Летиция вышла в свет в старом платье (фото)
Летиция надела наряд которое публика еще не успела забыть
Для приема гостей в своем доме в Мадриде жена короля Испании выбрала легкий и романтичный образ
47-летняя Летиция появилась перед гостями в летящем нежно-розовом платье-макси с ярким цветочным принтом ее любимого бренда Hugo Boss. Асимметричный подол немного приоткрывал ноги королевы при ходьбе, а тонкий пояс сделал акцент на ее стройной талии.
Брюнетка дополнила наряд изящными лодочками винного оттенка. Королева сделала лаконичную укладку, придав образу еще большей легкости. Из украшений - лишь сдержанные серьги с бриллиантами.
Любопытно, что в этом платье Летиция уже появлялась в ноябре прошлого года во время посещения Национального музея Прадо.