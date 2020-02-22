Королева Летиция вышла в свет в старом платье (фото)



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Летиция надела наряд которое публика еще не успела забыть

Для приема гостей в своем доме в Мадриде жена короля Испании выбрала легкий и романтичный образ

47-летняя Летиция появилась перед гостями в летящем нежно-розовом платье-макси с ярким цветочным принтом ее любимого бренда Hugo Boss. Асимметричный подол немного приоткрывал ноги королевы при ходьбе, а тонкий пояс сделал акцент на ее стройной талии.

Брюнетка дополнила наряд изящными лодочками винного оттенка. Королева сделала лаконичную укладку, придав образу еще большей легкости. Из украшений - лишь сдержанные серьги с бриллиантами.

Любопытно, что в этом платье Летиция уже появлялась в ноябре прошлого года во время посещения Национального музея Прадо.