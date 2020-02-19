Виктория Бекхэм появилась на обложке Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британская звезда стала героиней главной модной съемки мартовского номера Vogue Greece

Фотографии появились на Instagram странице дизайнера и сразу же вызвали фурор. Виктория продемонстрировала длинные стройные ноги, позируя в одежде из весенне-летней коллекции своего собственного бренда Victoria Beckham. Исключением стало асимметричное плиссированное голубое платье — от греческого бренда Zeus + Dione.

Виктория Бекхэм игриво обнажила свою ногу, что выглядело довольно пикантно в кадре.

На другом снимке, который звезда опубликовала в сети, она позировала в терракотовых шортах и фиолетовой блузке.

А вот главная обложка греческого Vogue вышла еще жарче: Виктория Бекхэм в роскошной коричневом платье позировала без нижнего белья.

Автор фотосессии Алекси Любомирски сделал акцент на нежном и женственном силуэте красавицы, поэтому в кадре она закрыла глаза и поправляла волосы.

В подписи к ярким кадрам бизнесвумен выразила благодарность фотографу, а также команде греческой Библии моды:

«Невероятно счастлива быть на обложке Vogue Греция. В платье каштанового цвета из своей новой коллекции. Спасибо Алекси Любомирски за эту красивую съемку. И спасибо всей команде Vogue Греция», — написала звезда.

Отметим, на одном из кадров Бекхэм похвасталась стройной фигурой, позируя в крохотных сатиновых мини-шортах и объемной фиолетовой блузе с рюшами из коллекции модного дома Victoria Beckham сезона весна-лето 2020.