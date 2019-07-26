  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II

    • Розсилка
    Елизавета II - Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Елизавета II

    Домашние питомцы Ее Величества ни в чем не нуждаются

    О любви Елизаветы II к собакам и лошадям впору слагать легенды. Особенную слабость Ее Величество питает к породе корги. Эти собаки живут в королевской семье с 1944 года. Две из них – Вулкан и Кэнди – по-прежнему составляют компанию королеве в Букингемском дворце.

    За 67-летнее правление Елизаветы II в ее резиденции жили более тридцати корги. Первую же собаку этой породы монархиня получила на свое 18-летие.

    Королевский эксперт Пенни Джуниор раскрыла рацион питания любимцев Ее Величества, включая секретный ингредиент.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II
    Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II

    В своей книге «Все корги королевы» автор дала подробное описание еды для четвероногих друзей Елизаветы II. «Им варят свежее мясо с овощами и рисом, которое готовят специально для них на королевской кухне», – поясняет она.

    «Сверху кладут немного печенья, гомеопатические и травяные лекарства, если надо и специальный соус, который, по легенде, делают по собственному рецепту королевы», — продолжает она.

     «При каждой возможности она кормит их сама — для нее это такой дневной ритуал», — продолжает Джуниор.

    «Лакей приносит еду и миски на серебряном подносе и кладет пластиковую подставку, чтобы не запачкать ковер. Королева затем усаживает корги полукругом и делает все остальное», — цитирует эксперта Express.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ