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    Жизнь

    Коронавирус вызвал всплеск продаж секс-игрушек в Японии

    • Розсилка
    Коронавирус вызвал всплеск продаж секс-игрушек в Японии

    Магазины не справляются с желающими приобрести интимные игрушки

    Вспышка коронавируса в Японии спровоцировала небывалый спрос на секс-игрушки. Некоторые склады на грани опустошения, сообщает японское издание Sora News. В стране наблюдается увеличенный спрос на товары для самоудовлетворения.

    Сотрудники одного из них вывесили следующее объявление: «Следующая поставка будет не раньше конца апреля, поэтому, пожалуйста, поторопитесь с покупками».

    По мнению редакции Sora News, причина подобного ажиотажа проста: из-за карантина люди не могут выйти на улицу и ищут альтернативные способы развлечений. Можно также предположить, что в Китае, Италии и Южной Корее вырастет сегмент веб-кам порно, забрав аудиторию у сотрудниц оффлайн эскорт-индустрии.

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