Секс-инструктор Поплавский дал совет украинским мужчинам



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«Богатые мужчины старыми не бывают», - считает Михаил Поплавский

12 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года». Проект осуществил громкий рестарт после длительного перерыва.

Продюсером шоу снова выступил ректор Национального университета культуры Михаил Поплавский. Но на этот раз он сделал это вместе с Олегом Винником.

«Олег Винник - это мой друг, украинец, патриот. Мы встретились, выпили виски и приняли решение, что «Украинская песня года» должна быть ежегодной в течение ближайших ста лет», - рассказывает Поплавский.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств рассказал, что многие его студентов были задействованы в шоу. Даже признался, что те студенты, которые работают в балете и на бэк-вокале составят зачеты на летней сессии экстерном.

«Для них это большая честь и большая ответственность работать с «папкой», - шутит Михаил Михайлович.

Несмотря на то, что все поклонники Попласького хорошо знакомы с семьей его сына, о сердечных делах самого Михаила Михайловича известно мало.

Артист рассказал, что он уже однажды побывал в браке и во второй раз туда не хочет.

Но рекомендует всем мужчинам не прекращать заниматься любовью: «Можно бросить пить - начать, можно бросить курить - начать, но секс, если забросить, очень трудно начать. Я всем мужчинам желаю, не забрасывайте секс! », - говорит Поплавский.