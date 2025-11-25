Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 26 листопада в церковному календарі – День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника

26 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Аліпія Стовпника. Його подвиг є прикладом незламної віри та багаторічного самозречення.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 26 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника

26 листопада вшановується пам'ять преподобного Аліпія Стовпника, який жив у VI–VII століттях. Преподобний Аліпій прийняв на себе особливий, дуже суворий подвиг – стовпництво. Він провів близько 50 років на стовпі біля храму, який сам збудував у Адріанополі. Цей подвиг вимагав неймовірної фізичної та духовної стійкості, оскільки святий безперервно перебував під впливом холоду, спеки та інших погодних умов, присвячуючи свій час молитві та повній відмові від мирських благ. Завдяки своїй вірі та молитвам Аліпій здобув дар чудотворення, зцілюючи хворих та наставляючи вірян, які приходили до його стовпа. Його приклад став символом абсолютної відданості Богові.

Молитви дня

О, преподобний отче Аліпіє, світильнику віри та незламний стовпнику! До тебе прибігаємо з вірою і молимо тебе: виблагай у Христа Бога прощення гріхів наших і допоможи нам подолати спокуси світу. Як ти терпів спеку та мороз на стовпі, так і нам подай терпіння у скорботах. Зціли наші недуги душевні й тілесні та навчи нас істинному шляху спасіння. Моли Бога за нас, щоб ми могли жити у мирі та благочесті. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня часто віщують про характер майбутньої зими: