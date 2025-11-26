26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 26 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 листопада у світі відзначають Всесвітній день оливкового дерева. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Аліпія Стовпника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день оливкового дерева

Всесвітній день оливкового дерева відзначається щороку 26 листопада, це нова подія, що відносно недавно з’явилася в календарі міжнародних святкувань. Схвалений ЮНЕСКО, цей день присвячений вшануванню оливкового дерева – символу мудрості, миру і процвітання, який має глибоке коріння у багатьох культурах і цивілізаціях Середземномор’я та за його межами.

Оливкове дерево – одне з найдавніших культурних дерев у світі, емблема ідентичності та способу життя середземноморського регіону. Його гілки традиційно символізують мир, а оливкова олія є основою раціону мільйонів людей. Відзначення Всесвітнього дня оливкового дерева – це не лише данина культурному та історичному значенню оливи, а й заклик визнати її роль у сталому розвитку та захисті навколишнього середовища.

Міжнародний день чоботяра

Міжнародний день чоботяра відзначається 26 листопада щорічно – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття. Цей день вшановує ремесло й кваліфікованих ремісників, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Взуттєве ремесло – давня професія, яка розвивалася протягом тисячоліть. Від зшитих вручну сандалій античності до сучасного високомодного взуття, ремесло шевця було невід’ємною частиною людської культури та суспільства. Усі погодяться, що взуття – це один з винаходів людства, що значно вплинув на розвиток та якість життя людини. А зручне й якісне взуття – це велика цінність! Чоботярі не лише створюють взуття, але й ремонтують та реставрують його, щоб наші омріяні черевички ходили ще трохи довше.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника

26 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Аліпія Стовпника. Аліпій жив у VI–VII століттях у місті Адріанополі (Пафлагонія). Він вирішив присвятити своє життя служінню Богу, прийнявши унікальну форму чернечого подвигу – стовпництво. Близько 50 років Аліпій прожив на стовпі біля храму, який збудував. Це було неймовірно важке випробування, де він постійно перебував під впливом природних стихій. Його молитви та стійкість привертали до нього безліч людей, яких він зцілював і наставляв. Преподобний Аліпій вважається заступником і зцілителем, до якого звертаються з молитвами про допомогу у хворобах.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був відомий як день, коли остаточно встановлюється зима. За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Аліпія тепла погода – зима буде довга і сльотава.

Якщо навколо сонця видно туманний вінець – чекайте на затяжну хуртовину.

Якщо на землі багато інею – наступний рік буде врожайним.

Якщо горобці голосно цвірінькають – слід очікувати потепління.

Історичні події

1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;

1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;

1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;

1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;

1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;

1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;

2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела святкують: Аліпій, Георгій, Іван, Василь, Парамон.