Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми



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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

34-летний футболист провел праздник в узком кругу семьи

5 февраля, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отмечал день рождения — спортсмену исполнилось 34 года. Провести этот день он решил дома вместе со своей 25-летней возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

В своем Instagram игрок футбольного клуба «Ювентус» опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своей девушкой и старшим сыном — восьмилетним Криштиану-младшим.

«34 года. Любовь размером с Вселенную», - подписал спортсмен снимок.

Джорджина же, в свою очередь, поделилась забавным видео, на котором футболист учит своего почти двухгодовалого сына Матео играть в футбол. Малыш, к слову, уже не только крепко стоит на ногах, но и демонстрирует прекрасные спортивные навыки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 5 Фев 2019 в 6:57 PST

«Поздравляю, любовь моя! Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми каждый день! Мы безгранично тебя любим!», - призналась в любви возлюбленному Джорджина.

Недавно, к слову, футболист был оштрафован на $21,3 миллиона за неуплату налогов, а также приговорен к 23-месячному тюремному сроку. Правда, в силу некоторых нюансов испанского законодательства (а судили его в Мадриде) за решетку футболист все же не отправится.