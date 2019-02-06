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    Жизнь

    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми

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    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший - Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

    34-летний футболист провел праздник в узком кругу семьи

    5 февраля, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отмечал день рождения — спортсмену исполнилось 34 года. Провести этот день он решил дома вместе со своей 25-летней возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

    В своем Instagram игрок футбольного клуба «Ювентус» опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своей девушкой и старшим сыном — восьмилетним Криштиану-младшим.

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    «34 года. Любовь размером с Вселенную», - подписал спортсмен снимок.

    Джорджина же, в свою очередь, поделилась забавным видео, на котором футболист учит своего почти двухгодовалого сына Матео играть в футбол. Малыш, к слову, уже не только крепко стоит на ногах, но и демонстрирует прекрасные спортивные навыки.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    «Поздравляю, любовь моя! Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми каждый день! Мы безгранично тебя любим!», - призналась в любви возлюбленному Джорджина.

    Недавно, к слову, футболист был оштрафован на $21,3 миллиона за неуплату налогов, а также приговорен к 23-месячному тюремному сроку. Правда, в силу некоторых нюансов испанского законодательства (а судили его в Мадриде) за решетку футболист все же не отправится.

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    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми
    Криштиану Роналду отметил день рождения вместе с подругой и детьми

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