Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына



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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

Звезда футбола воспитывает четырех детей

Старшему сыну Криштиану Роналду – Криштиану-младшему – исполнилось 9 лет. 34-летний футболист поздравил мальчика, опубликовав нежное семейное фото.

На снимке форвард сборной Португалии и его сын купаются в бассейне. Мальчик сидит на коленях отца. Они обнимаются и улыбаются фотографу.

«Поздравляю, сынок! Ты продолжаешь быть прекрасным мальчиком, каким ты был до сегодняшнего дня, и папа очень гордится тобой! Удачного дня. Папа очень тебя любит», – трогательно подписал снимок Роналду.

Многие поклонники футболиста заметили, что с возрастом ребенок становится всё больше похожим на отца. «Вы здесь как копии разного возраста», «С этим днем надо поздравлять и сына, и его папу. С праздником!», «Роналду – пример отличного родителя, я так тронут», «Крис-младший, пусть тебе улыбнется не меньшая удача, чем отцу», – написали фанаты.