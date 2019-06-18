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    Жизнь

    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына

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    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший - Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

    Звезда футбола воспитывает четырех детей

    Старшему сыну Криштиану Роналду – Криштиану-младшему – исполнилось 9 лет. 34-летний футболист поздравил мальчика, опубликовав нежное семейное фото.

    На снимке форвард сборной Португалии и его сын купаются в бассейне. Мальчик сидит на коленях отца. Они обнимаются и улыбаются фотографу.

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    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына
    Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына

    «Поздравляю, сынок! Ты продолжаешь быть прекрасным мальчиком, каким ты был до сегодняшнего дня, и папа очень гордится тобой! Удачного дня. Папа очень тебя любит», – трогательно подписал снимок Роналду.

    Многие поклонники футболиста заметили, что с возрастом ребенок становится всё больше похожим на отца. «Вы здесь как копии разного возраста», «С этим днем надо поздравлять и сына, и его папу. С праздником!», «Роналду – пример отличного родителя, я так тронут», «Крис-младший, пусть тебе улыбнется не меньшая удача, чем отцу», – написали фанаты.

     

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