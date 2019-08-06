Ксения Собчак в леопардовом купальнике позировала в ванной



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Ксения Собчак

Известная российская телеведущая и оппозиционерка порадовала фолловеров новыми снимками с отдыха

Ксения Собчак, которая в ближайшее время собирается стать женой Константина Богомолова, уже две недели находится на Сардинии.

Даже на отдыхе Ксюша старается выглядеть стильно и элегантно, демонстрируя каждый день новые наряды. И, конечно же, она не забывает общаться со своими поклонниками.

Собчак поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в леопардовом монокини, широкополой соломенной шляпе и темных очках. Политик стоит, прижавшись грудью и животом к двери ванной комнаты и делает селфи в зеркале над умывальником. Своим подписчикам политики показывает свою стройную фигуру и идеальную осанку — занятия йогой не проходят даром.

«Ловлю лето как могу», — подписала звезда свое фото. Одной из первых фотографию Ксюши прокомментировала Глюкоза: «Какая попка!» — отметила певица под постом Собчак в Instagram. «Ксенечка Собчак, люблю тебя», — не стал скрывать чувств другой подписчик.

Вместе с Ксенией в Италии отдыхал 44-летний Константин Богомолов, но он уже вернулся в Москву. В своем в Instagram stories он опубликовал фото пасмурной столицы с видом на Парящий мост.

Джерело: graziamagazine.ru