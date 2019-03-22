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    Жизнь

    Ксения Собчак станцевала с новым возлюбленным под песню Ирины Билык

    • Розсилка
    Ксения Собчак - Ксения Собчак станцевала с новым возлюбленным под песню Ирины Билык
    Ксения Собчак

    Влюбленные вместе появились на дне рождения продюсера известного продюсера

    Объявив о расставании с актёром Максимом Виторганом, телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссёром Константином Богомоловым. Пара впервые продемонстрировала нежные чувства друг к другу на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Михаила Друяна в одном из ресторанов Москвы.

    Богомолов поднялся на сцену, чтобы исполнить для именинника песню из репертуара Ирины Билык «Снег» 

    Как пишет Spletnik.ru, в какой-то момент режиссер спустился в зал и закружил Собчак в танце. Горящие глаза и улыбка Ксении расставили все точки над "і".

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    Публикация от Sveta RU (@a030aa)

    Слухи о романе Собчак и Богомолова появились в декабре 2018 года.  Поводом для этого стали частые появления ведущей и режиссёра вместе на разных мероприятиях. Скандал набрал обороты в январе из-за драки Богомолова с Максимом Виторганом. Тогда, якобы агрессивный актер даже разбил нос режиссёру. 

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