Ксения Собчак станцевала с новым возлюбленным под песню Ирины Билык



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Ксения Собчак

Влюбленные вместе появились на дне рождения продюсера известного продюсера

Объявив о расставании с актёром Максимом Виторганом, телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссёром Константином Богомоловым. Пара впервые продемонстрировала нежные чувства друг к другу на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Михаила Друяна в одном из ресторанов Москвы.

Богомолов поднялся на сцену, чтобы исполнить для именинника песню из репертуара Ирины Билык «Снег»

Как пишет Spletnik.ru, в какой-то момент режиссер спустился в зал и закружил Собчак в танце. Горящие глаза и улыбка Ксении расставили все точки над "і".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU (@a030aa) 20 Мар 2019 в 12:34 PDT

Слухи о романе Собчак и Богомолова появились в декабре 2018 года. Поводом для этого стали частые появления ведущей и режиссёра вместе на разных мероприятиях. Скандал набрал обороты в январе из-за драки Богомолова с Максимом Виторганом. Тогда, якобы агрессивный актер даже разбил нос режиссёру.