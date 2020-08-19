Культовая украинская актриса Тамара Яценко празднует 65-летие



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Актриса Тамара Яценко

Актрису считают мастером утонченности образа

19 августа родилась прима Молодого театра, народная артистка Украины, любимица миллионов, лучшая Проня Прокоповна всех времен и народов Тамара Яценко. Актрису считают мастером утонченности образа, она с одинаковой ответственностью и отдачей относится к созданию как главных, так и эпизодических ролей. Режиссеры уверяют, что нет жанра, который был неподвластен Яценко!

По словам театрального критика Олега Вергелиса, «судьба наградила Тамару невероятным лицедейским темпераментом, уникальной актерской индивидуальностью. В своей сценическом и экранном творчестве она довела актерские средства гротеска до какого-то божественного гармоничного абсолюта, до художественного максимализма».

Очевидно поэтому палитра ролей актрисы такая многогранная. На ее творческом счету более 65 ролей в кино, сериалах и на телевидении. Сегодня актрисе исполняется 65 лет.

Детство и юность

Тамара Яценко родилась в селе Горенка Киевской области. Дом был маленький, без удобств, зато семья жила дружно. Отец Тамары был известен в селе как хороший гармонист. Он с малого брал дочь выступать на сельских праздниках.

Будучи во втором классе, Тамара, привыкшая к выступлениям, попросила отдать ее в музыкальную школу. Училась она на скрипку в Киеве. Так и ездила она на учебу в Киев.

Окончив школу, Яценко решила поступить в Киевский театральный институт им. И. Карпенко-Карого. Однако смогла пройти лишь первый тур. Через полгода ее приняли в студию при Киевском Украинском академическом драматическом театре им. Ивана Франко - как только освободилось место.

Театр

По окончании театральной студии Тамара был направлена в Хмельницкий драмтеатр. Однако, когда девушка туда приехала, оказалось, что штат укомплектован, и ее никто не ждет. Однако Тамара решила не сдаваться и показаться в других театрах. Выбор пал на театр Ивано-Франковска. Ее приняли, однако вскоре девушка пожалела: мало того, что театр гастролировал по глухим селам, так еще и директор приставал!

Вскоре Тамару Яценко покинула этот театр и стала актрисой Киевского молодежного театра. Знаковыми ролями Яценко считают Проню Прокоповну (спектакль «За двумя зайцами», режиссер - Виктор Шулаков), которую актриса сыграла более 700 раз в течение 25 лет с полными аншлагами (!), А также - Мадам Александру (спектакль «Голубка», режиссер - Андрей Бакиров), за которую она получила премию «Киевская Пектораль». Последний спектакль уже в течение восьми лет с неизменным успехом идет в репертуаре Молодого театра, и сейчас звучит очень актуально, ведь перекликается с настоящим. Во время сцены, когда Мадам Александра (Яценко) прощается со своим сыном, который вопреки ее желанию добровольцем уходит на войну (в пьесе Ж. Ануя «Коломба», по которой поставлена «Голубка», действие происходит в Первую мировую войну), в зрительном зале стоит «мертвая» тишина ...

Популярность

В одном из интервью Тамара Яценко вспомнила самые яркие эпизоды проявления народной любви:

«Помню, в метро незнакомый мужик увидел меня, заулыбался, взял у своей жены букет и протянул. Я давай отнекиваться: «Вы, наверное, в гости едете. Неудобно». — «Все нормально». А еще по переходам ходить не могу — там меня бабки искусственными цветами задаривают. На базаре издалека редиской машут.

А однажды такой был момент... Даже говорить неудобно. У меня день рождения, а денег — ноль. Наскребла какие-то копейки и отправилась на базар. Думаю, хоть пару огурцов на стол выставлю. А торговцы улыбаются: «Чего желаете? Возьмите это и это». Я глаза опустила и еле из себя выдавила: «Много чего желаю, да денег нет. А у меня день рождения». Боже, что тут началось: «Давайте мы вам одолжим. Сколько надо?». — «Хотя бы гривен 100 на пару дней». — «Чего так скромно? Возьмите больше!». Я, конечно, все до копеечки вернула, но сам факт такого отношения дорогого стоит!».