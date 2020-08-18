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    Жизнь

    Дочь режиссера Шукшина заболела амнезией (фото)

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    Актриса Мария Шукшина - Дочь режиссера Шукшина заболела амнезией (фото)
    Актриса Мария Шукшина

    Бывшая ведущая программы «Жди меня», видимо, позабыла как Россия, развязала войну против Украины

    Российская телеведущая и актриса Мария Шукшина на фоне протестов в Беларуси потрясла сеть своим обращением к «братьям славянам», размышлениями о заговоре, а также внезапной амнезией.

    По словам дочери советского режиссера Василия Шукшина, ей «очень больно видеть, что происходит последние дни в Минске и других городах, больно видеть цинизм послов «дружественных» стран, несущих цветы на место гибели человека».

    Бывшая ведущая программы «Жди меня», видимо, позабыла как Россия, развязала войну против Украины и призвала «мирным путем решать свои претензии к правительству сами, иначе нас всех русских, украинцев, белорусов уничтожат те, кто очень хорошего мнения о себе, своей власти над миром, кто считает себя безнаказанным и всесильным! Не быть этому!».

    Напомним, отец актрисы советский режиссер Василий Шукшин, умер в 45 лет при загадочных обстоятельствах. Несмотря на официальную причину смерти, которая гласит о сердечной недостаточности, бытуют мнения, что режиссера убили. 

    Ранее «Скотч» показывал раритетное видео, на котором «Ляпис Трубецкой» 25 лет назад воспел Лукашенко.

     Читайте также: Певец Тима Белорусских со слезами на глазах поддержал протесты в Беларуси

     

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