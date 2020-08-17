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    Жизнь

    Гонорар $50 миллионов: Меган Маркл возвращается в кино

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    <p>39-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл готовится вернуться на большие экраны</p> <div></div> - Гонорар $50 миллионов: Меган Маркл возвращается в кино

    39-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл готовится вернуться на большие экраны

    Уже известна сумма гонораров герцогини Сассекской.

    Недавно Меган и принц Гарри обзавелись собственным жильем неподалеку от Голливуда. Они приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре, для этого им потребовалось взять кредит.

    Чтобы выплачивать ипотеку, супругам понадобится еще больше денег, а значит, им пора всерьез задуматься о поиске новых способов заработать. Американский режиссер Пол Фиг уверен, что кинопродюсеры жаждут пригласить в свои проекты герцогиню.

    «Какая бы роль ей ни досталась, все будут мечтать увидеть ее. Речь идет о гонораре $50 миллионов. Люди будут в восторге, снова увидев ее», - поделился Пол с The Mirror. При этом он не исключает, что бывшая американская актриса захочет вернуться в сериал «Форс-мажоры», который и сделал ее знаменитой.

    Мистер Фиг подчеркнул, что гонорары нисколько не зависят от качества актерской игры, а значение имеет только узнаваемость и популярность. Режиссер пояснил, что если вместе с Меган сыграет, к примеру, Уилл Смит или Том Хэнкс, то тогда игру актрисы будут оценивать еще более предвзято.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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