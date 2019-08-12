Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брэд Питт

Картина стала девятым фильмом 55-летнего Квентина Тарантино

Внимательные зрители обнаружили киноляп в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Герой Брэда Питта появляется на экране с часами на толстом кожаном ремешке. Однако на руке у Клифа модель Citizen 8118 Bullhead, которая появилась в начале 1970-х годов, в то время как действие фильма разворачивается в 1969 году.

Эта оплошность не смогла пройти мимо поклонников Тарантино. Об обнаруженном киноляпе сообщило издание The Independent. В остальном лента гармонично передала атмосферу Голливуда тех времен.

Напомним, в центре сюжета картины «Однажды в Голливуде» оказалась история известного актера Рика Далтона в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублера Клиффа. Мужчины пытаются найти свое место в новом мире Голливуда.

Читайте также: София Ротару в день рождения поделилась редким семейным фото