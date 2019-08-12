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    Жизнь

    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»

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    Брэд Питт - Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Брэд Питт

    Картина стала девятым фильмом 55-летнего Квентина Тарантино

    Внимательные зрители обнаружили киноляп в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Герой Брэда Питта появляется на экране с часами на толстом кожаном ремешке. Однако на руке у Клифа модель Citizen 8118 Bullhead, которая появилась в начале 1970-х годов, в то время как действие фильма разворачивается в 1969 году.

    Эта оплошность не смогла пройти мимо поклонников Тарантино. Об обнаруженном киноляпе сообщило издание The Independent. В остальном лента гармонично передала атмосферу Голливуда тех времен.

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    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино допустил ляп в фильме «Однажды в Голливуде»

    Напомним, в центре сюжета картины «Однажды в Голливуде» оказалась история известного актера Рика Далтона в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублера Клиффа. Мужчины пытаются найти свое место в новом мире Голливуда.

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