Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»



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Режиссер не раз говорил, что уйдет из кино после выхода своего десятого фильма

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что может завершить карьеру после девятого фильма «Однажды в Голливуде». Об этом он рассказал в интервью GQ Australia.

Ранее режиссер неоднократно говорил, что уйдет из кино после выхода десятой картины.

В этот раз он отметил, что если «Однажды в Голливуде» хорошо примут зрители, то тогда, возможно, он и не будет снимать десятый фильм и уйдет «прямо сейчас», пока он «на пике» своей карьеры.

«В отношении кино, как мне кажется, я достиг конца пути, – сказал Тарантино. – Я могу писать книги, начать работать над театральными постановками, не прекращать творчество. Мне просто кажется, что я отдал фильмам все, что мог».

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