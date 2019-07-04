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    Жизнь

    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»

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    <p>Квентин Тарантино</p> <p>instagram.com/quentintarantino.fanpage/</p> - Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»

    Квентин Тарантино

    instagram.com/quentintarantino.fanpage/

    Режиссер не раз говорил, что уйдет из кино после выхода своего десятого фильма

    Режиссер Квентин Тарантино заявил, что может завершить карьеру после девятого фильма «Однажды в Голливуде». Об этом он рассказал в интервью GQ Australia.

    Ранее режиссер неоднократно говорил, что уйдет из кино после выхода десятой картины.

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    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры после «Однажды в Голливуде»
    instagram.com/quentintarantino.fanpage/

    В этот раз он отметил, что если «Однажды в Голливуде» хорошо примут зрители, то тогда, возможно, он и не будет снимать десятый фильм и уйдет «прямо сейчас», пока он «на пике» своей карьеры.

    «В отношении кино, как мне кажется, я достиг конца пути, – сказал Тарантино. – Я могу писать книги, начать работать над театральными постановками, не прекращать творчество. Мне просто кажется, что я отдал фильмам все, что мог».

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