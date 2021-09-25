Kyiv Music Fest-2021 объявил программу. ТОП-7 концертов, которые нельзя пропустить
Рассказываем о главных событиях главного украинского фестиваля классической музыки
С 24 сентября по 2 октября в Киеве состоится старейший фестиваль современной академической музыки «Киев Мюзик Фест», который уже 32 года объединяет произведения лучших украинских композиторов в исполнении ведущих солистов, симфонических, камерных и хоровых коллективов.
«Скотч» составил для вас ТОП- 7 из того, что как минимум стоит знать, а как максимум - слышать вживую за их культурную значимость в современной музыке.
Современная музыка для клавесина в исполнении Любови Титаренко
27 сентября отобразит одну из самых перспективных тенденций современной академической музыки: гармоничное сочетание модерна и традиции. «Клавесин и современная музыка» - это бесконфликтный, в чем-то даже сократовский диалог между пост-искусством и западноевропейской классикой. Выдающаяся исполнительница старинной барочной музыки (за которую Титаренко неоднократно получала международные премии) покажет, как старинный европейский инструмент звучит в партитурах современных украинских (и западных) академических композиторов.
Синтетический подход к творчеству, сочетание художественных традиций с музыкальными новшествами, и размышления над жизненной судьбой старинных художественных практик в современности - эти мотивы являются основными тематическими характеристиками концерта.
Sed Contra Ensemble feat. Duo Sonoro
... уже через два дня после предыдущего события продемонстрирует, на что способен современный авангард в жанре скрипичных-фортепианного дуэта. Художественный руководитель ансамбля, Андрей Мерхель погрузился в самые глубины западноевропейского академического андерграунда, чтобы сформировать пикантную концертную программу.
Как и любой жанр с уже пройденным этапом всемирной популярности, - панк, рок, электроника, блэк-метал - академическая музыка в XXI веке состоит из небольших ячеек различных музыкальных культурных традиций, в рамках которых определенные композиторы становятся большими ... но только в узком кругу знакомых в элитарном искусстве людей.
Тем более ценной и смелой с этой точки зрения представляется попытка Мерхеля обобщить и - не побоюсь этого слова, - пропиарить малоизвестные, раритетные произведения современной западноевропейской музыки. Следует понимать, что раритетность здесь равна их элитарности.
Сходить на концерт Sed Contra Ensemble feat. Duo Sonoro - дело столь же интересна, как и ответственное. Возможно, сегодняшняя музыкальная революция с высоты лет будет выдаваться ренессансом авангардных экспериментов ХХ лет, поэтому стоит заняться сбором воспоминаний уже сегодня!
«Jazz Kolo». Джазовое прочтение украинской классики
Еще одна удивительно интересная тенденция современного украинской академической музыки - кросс-культурная интеграция с джазом. Афро-американская музыкальная традиция, несмотря на своеобразный географический и исторический барьер, все крепче и крепче дружит с естественной украинский мелодичностью.
Причин тому - достаточно! Народная напевность украинского народа достаточно чувствительная и искренняя, чтобы провести параллель между постколониальными культурами, а лирические партии столь же полные боли, насколько и радости, поэтому часто напоминают тексты негритянских исполнителей жанра «соул». Концептуально и музыкально, две народные музыкальные традиции имеют множество общих черт, сочетание которых вы сможете услышать 30 сентября.
Юбилейный вечер Муниципального камерного хора «Киев»
Важный, хотя и недостаточно очевиден, тренд современной культуры, который представляет «Киев», состоит из развития национальных, традиционных форм искусства, в нашем случае - хорового. На концерте вы услышите произведения Станковича, Полевой, Гаврилец, Степурко, Сильвестрова, Скорика и Грицишина, что достаточно эклектичным миксом советской и украинской школы хоровой музыки.
«Старая» школа хоровой гармонии, существовавшей в переходный исторический период, где соцреализм менялся жанровым хаосом и жанровым разнообразием, встречает новую, эмансипированную версию украинского хора, где радикальный авангардизм совмещается с не менее радикальным использованием традиционных народных мотивов - все дальше и дальше от 90-х, когда и был основан муниципальный камерный хор «Киев»
Киевская камерата приглашает
... запомнится вам камерными произведениями современных украинских композиторов, которые продемонстрируют, как постмодерн украинской музыки, даже авангардного направления, становится классикой - прямо на ваших глазах.
Также в концерте будет представлен произведение американского композитора украинского происхождения, Эрика Ивейзена, который активно относит себя к неоромантикам, поскольку считает, что «эпоха экспериментов отошла в прошлое», поэтому событие обещает быть удивительно разножанровой.
Фантазийная поэма. Камерный ансамбль «Киевские солисты»
В тот же день концерт будут играть и «Киевские солисты». В программе - произведения Щербакова, Мануляка, Кузнецова, Решетилова, Барсова, Леонтьева и др. - то есть, даже по упрощенному списке можно увидеть, что компания собралась вместе большая и разнообразная, или, как говорят на Западе, диверсивная (что в русле современной общественно-политической ориентации означает тотальное (возрастное, расовое, национальное) многообразие участников как творческих, так и любых других общественных процессов).
Разные поколения, разные темы и разные жанры. Каждому есть что сказать на ниве камерной музыки, каждому - своим музыкальным языком, а один из ведущих столичных камерных оркестров – «Киевские солисты» - поможет украинским талантам прозвучать на широкую общественность.
Вспоминая Ивана Карабица
В этом году память украинского классика будет чествовать целая плеяда украинских исполнителей. Виолончелисты, альтисты, вокалисты, кларнетисты, контрабасисты и пианисты изобразят своей музыкальной мастерством лирически-камерное наследие человека, чьей инициативности и настойчивости мы можем благодарить существование «Киев Мюзик Феста» в принципе. Второго октября, в предпоследний день проведения КМФ-2021, в стенах концертного зала консерватории прозвучат разнообразные произведения выдающегося украинского дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля - Ивана Карабица.