Kyiv Music Fest-2021 объявил программу. ТОП-7 концертов, которые нельзя пропустить

Рассказываем о главных событиях главного украинского фестиваля классической музыки

С 24 сентября по 2 октября в Киеве состоится старейший фестиваль современной академической музыки «Киев Мюзик Фест», который уже 32 года объединяет произведения лучших украинских композиторов в исполнении ведущих солистов, симфонических, камерных и хоровых коллективов.

«Скотч» составил для вас ТОП- 7 из того, что как минимум стоит знать, а как максимум - слышать вживую за их культурную значимость в современной музыке.

27 сентября отобразит одну из самых перспективных тенденций современной академической музыки: гармоничное сочетание модерна и традиции. «Клавесин и современная музыка» - это бесконфликтный, в чем-то даже сократовский диалог между пост-искусством и западноевропейской классикой. Выдающаяся исполнительница старинной барочной музыки (за которую Титаренко неоднократно получала международные премии) покажет, как старинный европейский инструмент звучит в партитурах современных украинских (и западных) академических композиторов.

Синтетический подход к творчеству, сочетание художественных традиций с музыкальными новшествами, и размышления над жизненной судьбой старинных художественных практик в современности - эти мотивы являются основными тематическими характеристиками концерта.

... уже через два дня после предыдущего события продемонстрирует, на что способен современный авангард в жанре скрипичных-фортепианного дуэта. Художественный руководитель ансамбля, Андрей Мерхель погрузился в самые глубины западноевропейского академического андерграунда, чтобы сформировать пикантную концертную программу.

Как и любой жанр с уже пройденным этапом всемирной популярности, - панк, рок, электроника, блэк-метал - академическая музыка в XXI веке состоит из небольших ячеек различных музыкальных культурных традиций, в рамках которых определенные композиторы становятся большими ... но только в узком кругу знакомых в элитарном искусстве людей.

Тем более ценной и смелой с этой точки зрения представляется попытка Мерхеля обобщить и - не побоюсь этого слова, - пропиарить малоизвестные, раритетные произведения современной западноевропейской музыки. Следует понимать, что раритетность здесь равна их элитарности.

Сходить на концерт Sed Contra Ensemble feat. Duo Sonoro - дело столь же интересна, как и ответственное. Возможно, сегодняшняя музыкальная революция с высоты лет будет выдаваться ренессансом авангардных экспериментов ХХ лет, поэтому стоит заняться сбором воспоминаний уже сегодня!

Еще одна удивительно интересная тенденция современного украинской академической музыки - кросс-культурная интеграция с джазом. Афро-американская музыкальная традиция, несмотря на своеобразный географический и исторический барьер, все крепче и крепче дружит с естественной украинский мелодичностью.

Причин тому - достаточно! Народная напевность украинского народа достаточно чувствительная и искренняя, чтобы провести параллель между постколониальными культурами, а лирические партии столь же полные боли, насколько и радости, поэтому часто напоминают тексты негритянских исполнителей жанра «соул». Концептуально и музыкально, две народные музыкальные традиции имеют множество общих черт, сочетание которых вы сможете услышать 30 сентября.

Важный, хотя и недостаточно очевиден, тренд современной культуры, который представляет «Киев», состоит из развития национальных, традиционных форм искусства, в нашем случае - хорового. На концерте вы услышите произведения Станковича, Полевой, Гаврилец, Степурко, Сильвестрова, Скорика и Грицишина, что достаточно эклектичным миксом советской и украинской школы хоровой музыки.

«Старая» школа хоровой гармонии, существовавшей в переходный исторический период, где соцреализм менялся жанровым хаосом и жанровым разнообразием, встречает новую, эмансипированную версию украинского хора, где радикальный авангардизм совмещается с не менее радикальным использованием традиционных народных мотивов - все дальше и дальше от 90-х, когда и был основан муниципальный камерный хор «Киев»

... запомнится вам камерными произведениями современных украинских композиторов, которые продемонстрируют, как постмодерн украинской музыки, даже авангардного направления, становится классикой - прямо на ваших глазах.

Также в концерте будет представлен произведение американского композитора украинского происхождения, Эрика Ивейзена, который активно относит себя к неоромантикам, поскольку считает, что «эпоха экспериментов отошла в прошлое», поэтому событие обещает быть удивительно разножанровой.

В тот же день концерт будут играть и «Киевские солисты». В программе - произведения Щербакова, Мануляка, Кузнецова, Решетилова, Барсова, Леонтьева и др. - то есть, даже по упрощенному списке можно увидеть, что компания собралась вместе большая и разнообразная, или, как говорят на Западе, диверсивная (что в русле современной общественно-политической ориентации означает тотальное (возрастное, расовое, национальное) многообразие участников как творческих, так и любых других общественных процессов).

Разные поколения, разные темы и разные жанры. Каждому есть что сказать на ниве камерной музыки, каждому - своим музыкальным языком, а один из ведущих столичных камерных оркестров – «Киевские солисты» - поможет украинским талантам прозвучать на широкую общественность.

В этом году память украинского классика будет чествовать целая плеяда украинских исполнителей. Виолончелисты, альтисты, вокалисты, кларнетисты, контрабасисты и пианисты изобразят своей музыкальной мастерством лирически-камерное наследие человека, чьей инициативности и настойчивости мы можем благодарить существование «Киев Мюзик Феста» в принципе. Второго октября, в предпоследний день проведения КМФ-2021, в стенах концертного зала консерватории прозвучат разнообразные произведения выдающегося украинского дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля - Ивана Карабица.