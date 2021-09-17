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    Бесплатный концерт «Океана Эльзы» во Львове. Впустят только вакцинированных

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    Бесплатный концерт «Океана Эльзы» во Львове. Впустят только вакцинированных

    Также смогут прийти те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

    Группа «Океан Эльзы» объявила о своем бесплатном концерте во Львове, приуроченному к юбилею Львовского университета.

    Однако, накануне выступления в своем Facebook коллектив сообщил, что на мероприятие смогут попасть только те, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о первой дозе или отрицательный ПЦР-тест.

    Также прививки можно будет получить прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах.

    Отметим, мероприятие запланировано к проведению 18 сентября, суббота, 20:00. Львов, площадь около университета. Вход свободный.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости Украинская музыка
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    Бесплатный концерт «Океана Эльзы» во Львове. Впустят только вакцинированных