Бесплатный концерт «Океана Эльзы» во Львове. Впустят только вакцинированных

Также смогут прийти те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Группа «Океан Эльзы» объявила о своем бесплатном концерте во Львове, приуроченному к юбилею Львовского университета.

Однако, накануне выступления в своем Facebook коллектив сообщил, что на мероприятие смогут попасть только те, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о первой дозе или отрицательный ПЦР-тест.

Также прививки можно будет получить прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах.

Отметим, мероприятие запланировано к проведению 18 сентября, суббота, 20:00. Львов, площадь около университета. Вход свободный.

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