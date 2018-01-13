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    Легендарная супермодель показала, как привести в тонус мышцы ног, рук и пресса

    51-летняя Синди Кроуфорд - пример для подражания женщинам по обе стороны Атлантики
    Во-первых, она не пытается выглядеть моложе своего возраста, но при этом активно следит за собой и на собственном примере показывает, что спорт и здоровый образ жизни могут творить чудеса.  Несколько раз в неделю она занимается с личным тренером Сарой Хэгемен и недавно в своем Instagram опубликовала видеоупражнение, помогающее ей поддерживать
    • Сьогодні, 15:15
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    51-летняя Синди Кроуфорд - пример для подражания женщинам по обе стороны Атлантики

    Во-первых, она не пытается выглядеть моложе своего возраста, но при этом активно следит за собой и на собственном примере показывает, что спорт и здоровый образ жизни могут творить чудеса.

     Несколько раз в неделю она занимается с личным тренером Сарой Хэгемен и недавно в своем Instagram опубликовала видеоупражнение, помогающее ей поддерживать в тонусе мышцы ног, рук и пресса.  Как оказалось, выполнить это упражнение достаточно просто и для этого совершенно не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. 

    Up and at 'em. Weekend workout with @SarahPerla1. #StrongwithSarahPerla

    Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

    Отметим, что дети супермодели Синди Кроуфорд регулярно попадают на первые полосы мировых СМИ. Правда, чаще всего виной тому совершенно не достижения в fashion-бизнесе, а любовные романы.

    Совсем недавно, сына легендарной модели фотографы подловили на пляже. Пока возлюбленная Пресли Гербера была занята своими делами, сын Кроуфорд развлекался в компании длинноногих красоток на пляже в Майами.

    А буквально через пару дней, в СМИ появилась информация о первом романе Кайи Гербер

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