Легендарная супермодель показала, как привести в тонус мышцы ног, рук и пресса

51-летняя Синди Кроуфорд - пример для подражания женщинам по обе стороны Атлантики

Во-первых, она не пытается выглядеть моложе своего возраста, но при этом активно следит за собой и на собственном примере показывает, что спорт и здоровый образ жизни могут творить чудеса. Несколько раз в неделю она занимается с личным тренером Сарой Хэгемен и недавно в своем Instagram опубликовала видеоупражнение, помогающее ей поддерживать



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51-летняя Синди Кроуфорд - пример для подражания женщинам по обе стороны Атлантики

Во-первых, она не пытается выглядеть моложе своего возраста, но при этом активно следит за собой и на собственном примере показывает, что спорт и здоровый образ жизни могут творить чудеса.

Несколько раз в неделю она занимается с личным тренером Сарой Хэгемен и недавно в своем Instagram опубликовала видеоупражнение, помогающее ей поддерживать в тонусе мышцы ног, рук и пресса. Как оказалось, выполнить это упражнение достаточно просто и для этого совершенно не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб.

Отметим, что дети супермодели Синди Кроуфорд регулярно попадают на первые полосы мировых СМИ. Правда, чаще всего виной тому совершенно не достижения в fashion-бизнесе, а любовные романы.

Совсем недавно, сына легендарной модели фотографы подловили на пляже. Пока возлюбленная Пресли Гербера была занята своими делами, сын Кроуфорд развлекался в компании длинноногих красоток на пляже в Майами.

А буквально через пару дней, в СМИ появилась информация о первом романе Кайи Гербер.