Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья

51-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру

Знаменитая американская актриса Холли Берри, которая прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда, а также Женщину-кошку, вышла на красную дорожку NAACP Image Awards в элегантном наряде. Полупрозрачное платье 51-летней актрисы не двузначно показывало, что под ним нет нижнего белья. Наряд был создан ливанским дизайнером Reem Acra, чьи платьяранее



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Холли Берри

51-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру

Знаменитая американская актриса Холли Берри, которая прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда, а также Женщину-кошку, вышла на красную дорожку NAACP Image Awards в элегантном наряде.

Полупрозрачное платье 51-летней актрисы не двузначно показывало, что под ним нет нижнего белья. Наряд был создан ливанским дизайнером Reem Acra, чьи платьяранее надевали Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли и Тейлор Свифт.

Посередине платье прикрыто тонким чёрным кружевом, через которое просвечивают оголённые участки тела актрисы. Журналисты отмечают, что актриса специально собрала волосы и отказалась от украшений, чтобы всё внимание было приковано только к наряду. Снимки с этим платьем приобрели широкую популярность в сети.

Мероприятие прошло 15 января в Пасадене, штате Калифорния. Церемония прошла в День Мартина Лютера Кинга. Премии NAACP Image вручаются представителям цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

Джерело: life.ru