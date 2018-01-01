  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья

    51-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру
    Знаменитая американская актриса Холли Берри, которая прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда, а также Женщину-кошку, вышла на красную дорожку NAACP Image Awards в элегантном наряде. Полупрозрачное платье 51-летней актрисы не двузначно показывало, что под ним нет нижнего белья. Наряд был создан ливанским дизайнером Reem Acra, чьи платьяранее
    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка
    Холли Берри
    Холли Берри

    51-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру

    Знаменитая американская актриса Холли Берри, которая прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда, а также Женщину-кошку, вышла на красную дорожку NAACP Image Awards в элегантном наряде.

    Полупрозрачное платье 51-летней актрисы не двузначно показывало, что под ним нет нижнего белья. Наряд был создан ливанским дизайнером Reem Acra, чьи платьяранее надевали Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли и Тейлор Свифт.

    Посередине платье прикрыто тонким чёрным кружевом, через которое просвечивают оголённые участки тела актрисы. Журналисты отмечают, что актриса специально собрала волосы и отказалась от украшений, чтобы всё внимание было приковано только к наряду. Снимки с этим платьем приобрели широкую популярность в сети.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья
    Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья
    Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья
    Голливудская звезда надела изысканное платье без нижнего белья

    Мероприятие прошло 15 января в Пасадене, штате Калифорния. Церемония прошла в День Мартина Лютера Кинга. Премии NAACP Image вручаются представителям цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

    Джерело: life.ru

    Читайте також
    мода и красота кино актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ