  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже

    Фотографам удалось заснять объятья возлюбленных
    Слухи о романе 40-летнего музыканта Coldplay Криса Мартина и 28-летней актрисы Дакоты Джонсон ходят уже без малого три месяца. Пару несколько раз видели вместе, но папарацци этот факт задокументировать никак не удавалось. 13 января Дакота и Крис впервые засняли в одном из ресторанов Малибу. Публичных проявлений чувств тогда фотографы
    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка

    Фотографам удалось заснять объятья возлюбленных

    Слухи о романе 40-летнего музыканта Coldplay Криса Мартина и 28-летней актрисы Дакоты Джонсон ходят уже без малого три месяца. Пару несколько раз видели вместе, но папарацци этот факт задокументировать никак не удавалось.

    13 января Дакота и Крис впервые засняли в одном из ресторанов Малибу. Публичных проявлений чувств тогда фотографы так и не дождались. Папарацци удалось заснять влюбленную парочку на пляже.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже
    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже
    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже
    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже
    Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже

    Отметим, что Дакоту и Криса впервые заметили вместе в октябре прошлого года.

    По рассказу очевидца журналу People, у них было свидание в одном из суши-ресторанов Лос-Анджелеса: «Они вели себя очень расслабленно, много смеялись».

    Ни Крис, ни Дакота подробности своей личной жизни комментировать не стали. 

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости актриса артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ