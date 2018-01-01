Папарацци застукали Дакоту Джонсон и Криса Мартин на пляже

Фотографам удалось заснять объятья возлюбленных

Слухи о романе 40-летнего музыканта Coldplay Криса Мартина и 28-летней актрисы Дакоты Джонсон ходят уже без малого три месяца. Пару несколько раз видели вместе, но папарацци этот факт задокументировать никак не удавалось.

13 января Дакота и Крис впервые засняли в одном из ресторанов Малибу. Публичных проявлений чувств тогда фотографы так и не дождались. Папарацци удалось заснять влюбленную парочку на пляже.

Отметим, что Дакоту и Криса впервые заметили вместе в октябре прошлого года.

По рассказу очевидца журналу People, у них было свидание в одном из суши-ресторанов Лос-Анджелеса: «Они вели себя очень расслабленно, много смеялись».

Ни Крис, ни Дакота подробности своей личной жизни комментировать не стали.