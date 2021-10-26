Легендарный дом «на улице Вязов» выставили на продажу. Как он выглядит (фото)
Далеко не все фанаты Фредди Крюгера могут позволить себе купить этот особняк
Легендарный дом из серии слэшеров «Кошмар на улице Вязов» выставлен на продажу. Стоит особняк $3,2 миллиона, но есть целый ряд подвохов для потенциальных покупателей.
На самом деле дом находится не на улице Вязов, реальный адрес – проспект Джинеси, 1428, Лос-Анджелес. Да и сам особняк – далеко не «звезда» кино.
Дело в том, что дом появлялся в кадре лишь в двух из девяти фильмах франшизы – в «Кошмаре на улице Вязов» 1984 года и «Кошмаре на улице Вязов 2: Фредди». Не так давно в особняке прошли съемки шоу Netflix Inside, передает ComicBook.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.
Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.
«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.