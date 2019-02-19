  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком
    • Розсилка

    48-летняя Мелания Трамп вместе с супругом посетила Международный университет во Флориде, Майями

    Для важного мероприятия супруга президента США Дональда Трампа выбрала достаточно романтический образ.

    На встречу со студентами и преподавателями университета первая леди приехала в легком летнем платье с цветочным принтом.

    Такой выбор образа неудивителен: сейчас во Флориде около 25 градусов по цельсию, поэтому Трамп сменила теплые строгие костюмы на невесомый наряд. Впрочем, даже находясь в Вашингтоне, Мелания отдает предпочтения небанальным офисным образам: на прошлой неделе она дважды выбирала костюмы розового цвета.

    Приталенное платье-рубашку Gabriela Hearst длины миди Мелания дополнила бордовыми туфлями-лодочками своего любимого бренда Manolo Blahnik.

    Маноло Бланик Меланию тоже любит. Когда модные бренды объявили ей бойкот, он встал на ее сторону. «Они должны абстрагироваться от политики. С точки зрения моды и красоты я ее люблю: она настоящая красавица», — высказался тогда итальянский дизайнер.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мода и красота фотография Мелания Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ