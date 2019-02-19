Легкое платье и туфли-лодочки: Мелания Трамп восхитила студентов романтичным луком



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48-летняя Мелания Трамп вместе с супругом посетила Международный университет во Флориде, Майями

Для важного мероприятия супруга президента США Дональда Трампа выбрала достаточно романтический образ.

На встречу со студентами и преподавателями университета первая леди приехала в легком летнем платье с цветочным принтом.

Такой выбор образа неудивителен: сейчас во Флориде около 25 градусов по цельсию, поэтому Трамп сменила теплые строгие костюмы на невесомый наряд. Впрочем, даже находясь в Вашингтоне, Мелания отдает предпочтения небанальным офисным образам: на прошлой неделе она дважды выбирала костюмы розового цвета.

Приталенное платье-рубашку Gabriela Hearst длины миди Мелания дополнила бордовыми туфлями-лодочками своего любимого бренда Manolo Blahnik.

Маноло Бланик Меланию тоже любит. Когда модные бренды объявили ей бойкот, он встал на ее сторону. «Они должны абстрагироваться от политики. С точки зрения моды и красоты я ее люблю: она настоящая красавица», — высказался тогда итальянский дизайнер.

Джерело: graziamagazine.ru