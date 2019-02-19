Кира Найтли в вечернем платье произвела фурор на премьере фильма в Лондоне



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Кира Найтли Фото: соцсети

На пресс-конференции кинозвезда предстала уже в другом наряде

33-летняя американская актриса Кира Найтли, которая продолжает активно сниматься в кино, вчера представила новый фильм со своим участием - в Лондоне состоялась премьера картины «Последствия» с британской актрисой в главной роли.

На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном длинном платье от Chanel с оборками, верхняя часть которого была расшита бисером. Дополнила же образ Кира винтажной бриллиантовой заколкой, которой она украсила свои волосы.

Супруг Киры, 35-летний Джеймс Райтон, компанию ей не составил - фотографам она позировала вместе со своими коллегами по фильму Александром Скарсгардом и Джейсоном Кларком.

После картины Кира, к слову, отправилась на пресс-конференцию, где она предстала уже в другом наряде. Впрочем, цветовая гамма осталась та же - Кира была одета в черное платье средней длины с кружевом и серебряные босоножки с застежкой на щиколотке.

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