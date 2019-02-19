  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье

    • Розсилка
    Моника Беллуччи - 54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    Моника Беллуччи

    Актриса похвасталась не только красивой фигурой, но и колье от Cartier.

    Актриса Моника Беллуччи не перестает удивлять поклонников: в свои 54 года она остаётся в прекрасной форме и снимается в откровенных фотосессиях. Более 2 млн подписчиков в Instagram следят за жизнью звезды, и ни для кого не секрет, что блог ведут сотрудники агентства Karin Models.

    screenshot_27_03

    В новой фотосессии Моника Беллуччи примерила прозрачное платье-бюстье. Особенно выделяется элегантное колье на шее актрисы от известного французского бренда Cartier, в украшениях которого звезда часто выходит в свет.

    Моника Беллуччи запомнилась зрителям по фильмам «Необратимость», «Малена» и последними частями трилогии «Матрица». Помимо актерской карьеры, итальянка известна в модельном бизнесе – она неоднократно сотрудничала с модными домами Dolce & Gabbana, Valentino и Prada, а также украшала обложки Vogue и Maxim.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье
    54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье

     Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.


    мода и красота актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ