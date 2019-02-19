54-летняя Моника Беллуччи порадовала подписчиков снимком в полупрозрачном платье



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Моника Беллуччи

Актриса похвасталась не только красивой фигурой, но и колье от Cartier.

Актриса Моника Беллуччи не перестает удивлять поклонников: в свои 54 года она остаётся в прекрасной форме и снимается в откровенных фотосессиях. Более 2 млн подписчиков в Instagram следят за жизнью звезды, и ни для кого не секрет, что блог ведут сотрудники агентства Karin Models.

В новой фотосессии Моника Беллуччи примерила прозрачное платье-бюстье. Особенно выделяется элегантное колье на шее актрисы от известного французского бренда Cartier, в украшениях которого звезда часто выходит в свет.

Моника Беллуччи запомнилась зрителям по фильмам «Необратимость», «Малена» и последними частями трилогии «Матрица». Помимо актерской карьеры, итальянка известна в модельном бизнесе – она неоднократно сотрудничала с модными домами Dolce & Gabbana, Valentino и Prada, а также украшала обложки Vogue и Maxim.



