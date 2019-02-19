Попрощаться с лучшим другом: сеть растрогали фото собаки на похоронах погибшего в катастрофе футболиста



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Эмилиано Сала и Нана

Между Эмилиано и Налой была очень сильная дружба

На похороны аргентинского футболиста Эмилиано Салы, трагически погибшего в авиакатастрофе, пришли родные близкие и лучший друг спортсмена – собака по кличке Нала. Трогательные фото лабрадора на церемонии прощания с хозяином попали в сеть.

Ромина Сала, сестра Эмилиано, опубликовала трогательную фотографию в Instagram, когда он пропал без вести в течение пятнадцати дней. Она поделилась фотографией Нала, сидящего возле стекла. Надпись гласила: «Нала ждет тебя тоже…». Также ромина после смерти футболиста забрала Налу к себе домой, чтобы она не попала в приют.

Отмечается, что между Эмилиано и Налой была очень сильная связь . Согласно английскому изданию Daily Mirror, Нала являлась одной из многих причин, по которым бывший игрок «Нанта» вернулся в свой старый город.