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    Жизнь

    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино

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    Леонардо Ди Каприо - Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо

    Актеры надеются, что их фанаты никогда не посмотрят эту картину

    В блестящей фильмографии 44-летнего Леонардо Ди Каприо нашелся проект, за который ему очень стыдно. В начале творческого пути будущий обладатель «Оскара» снялся в фильме «Кафе «Донс Плам»», который был обречен на провал. Лента рассказывает о 20-летних парнях, которые по выходным встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками. ДиКаприо досталась роль бесцеремонного Дерека, который не стесняется обсуждать мастурбацию и угрожать женщинам.

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    Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма «Кафе «Донс Плам»»._v1_

    Картину «Кафе «Донс Плам»» сняли всего за шесть дней. Сразу после завершения работы ДиКаприо заявил, что не хочет, чтобы из отснятого материала сделали полнометражный фильм. «Лео сказал: «Ребята, я не хочу, чтобы это был художественный фильм. Я не могу позволить себе появиться в плохом художественном фильме прямо сейчас. Это просто уничтожит мою карьеру»», - процитировал Уитли New York Post.

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    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино
    Леонардо Ди Каприо назвал свою самую позорную роль в кино

    В итоге лента получилась настолько грубой и развратной, что ее запретили к показу в США и Канаде. Как отмечает продюсер, ДиКаприо и Магуайр считают свое участие в фильме «Кафе «Донс Плам»» позорным. Актеры надеются, что их фанаты никогда не посмотрят эту картину.

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