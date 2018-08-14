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    Жизнь

    Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци

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    Леонардо Ди Каприо - Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци
    Леонардо Ди Каприо

    Последнее время 43-летний Ленардо Ди Каприо ни дня не проводит без своей девушки, 21-летней модели Камилы Морроне

    Этим летом парочка устроила себе романтичный отдых: сначала они загорали на побережье Франции, а теперь переместились в Италию. На днях папарацци удалось поймать актера и модель, когда они занимались снорклингом. Обычно скрытный Лео, увидев фотографов не стал прятать лицо, а наоборот решил их развеселить, показав язык.

    Папарацци также удалось запечатлеть момент, когда актер помогал возлюбленной надеть ласты. Поклонникам наконец-то удалось увидеть Лео в роли заботливого бойфренда!

    Многие считают, что эта поездка станет для пары особенной. Источники сообщили, что к этим отношениям актер относится очень серьезно и возможно дело дойдет до свадьбы.

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    Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци
    Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци
    Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци
    Леонардо Ди Каприо потроллил папарацци

    Напомним, об отношениях Лео и Камилы стало известно еще в конце прошлого года, но официально роман подтвердился только в марте.

    Джерело: graziamagazine.ru

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