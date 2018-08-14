Дэйв Батиста угрожает покинуть киновселенную Marvel



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В киновселенной назревает скандал

Дэйв Батиста, исполнитель роли Дракса в киновселенной Marvel, активно поддерживает Джеймса Ганна, уволенного режиссера «Стражей Галактики», и грозится покинуть следующие части франшизы, если при создании третьей части не будет использован сценарий Ганна.

«Если Marvel не возьмут сценарий, уже написанный Ганном, то я попрошу разорвать мой контракт, вырезать моего персонажа или найти замену. Иначе было бы просто неправильно по отношению к Джеймсу», - говорит Батиста. Стоит отметить, что все актеры связаны со студией контрактами и просто уйти со съемок не могут

Напомним, студия Disney уволила Ганна после скандала, связанного с оскорбительными шутками режиссера в Twitter. Актерский состав «Стражей Галактики» опубликовал открытое письмо, в котором просило оставить Джеймса на посту режиссера картины, но студия осталась непреклонной. Теперь актеры просят хотя бы оставить сценарий Ганна, который должен был быть использован при съемках «Стражи Галактики 3». Батиста также пояснил, что не защищает твиты режиссера, но считает его увольнение кампанией по дискредитации хорошего человека, и что франшиза без него уже будет совсем не той.

Джерело: Киноафиша