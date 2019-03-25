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    Жизнь

    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка

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    Лилия Подкопаева&nbsp; - Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева 
    instagram.com/podkopayeva_official

    В жизни олимпийской чемпионки совсем скоро произойдет радостное событие

    40-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева ждет третьего ребенка. В апреле прошлого года украинская спортсменка получила предложение руки и сердца, а в этом году Подкопаева снова станет мамой.

    Беременность Лилии рассекретила ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая на официальной странице проекта в соцсети.

    instagram.com/svitsketv
    instagram.com/svitsketv

    Когда появится на свет малыш пока еще неизвестно, но небольшой животик Лилии уже не скрыть.

    Стоит отметить, что Лилия Подковаева и ее супруг Игорь появились на церемонии вручения ежегодной премии «Человек года». Олимпийская чемпионка появилась в элегантном обтягивающем платье, которое подчеркнуло округлившийся животик. 

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    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
    Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка

    Напомним, Лилия Подкопаева уже воспитывает двоих детей: приемного 13-летнего сына Вадима и биологическую дочь, 12-летнюю Каролину от бывшего мужа Тимофея Нагорного.

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