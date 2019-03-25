Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка
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В жизни олимпийской чемпионки совсем скоро произойдет радостное событие
40-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева ждет третьего ребенка. В апреле прошлого года украинская спортсменка получила предложение руки и сердца, а в этом году Подкопаева снова станет мамой.
Беременность Лилии рассекретила ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая на официальной странице проекта в соцсети.
Когда появится на свет малыш пока еще неизвестно, но небольшой животик Лилии уже не скрыть.
Стоит отметить, что Лилия Подковаева и ее супруг Игорь появились на церемонии вручения ежегодной премии «Человек года». Олимпийская чемпионка появилась в элегантном обтягивающем платье, которое подчеркнуло округлившийся животик.
Напомним, Лилия Подкопаева уже воспитывает двоих детей: приемного 13-летнего сына Вадима и биологическую дочь, 12-летнюю Каролину от бывшего мужа Тимофея Нагорного.