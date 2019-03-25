Лилия Подкопаева призналась, что ждет ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лилия Подкопаева instagram.com/podkopayeva_official

В жизни олимпийской чемпионки совсем скоро произойдет радостное событие

40-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева ждет третьего ребенка. В апреле прошлого года украинская спортсменка получила предложение руки и сердца, а в этом году Подкопаева снова станет мамой.

Беременность Лилии рассекретила ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая на официальной странице проекта в соцсети.

instagram.com/svitsketv

Когда появится на свет малыш пока еще неизвестно, но небольшой животик Лилии уже не скрыть.

Стоит отметить, что Лилия Подковаева и ее супруг Игорь появились на церемонии вручения ежегодной премии «Человек года». Олимпийская чемпионка появилась в элегантном обтягивающем платье, которое подчеркнуло округлившийся животик.

Напомним, Лилия Подкопаева уже воспитывает двоих детей: приемного 13-летнего сына Вадима и биологическую дочь, 12-летнюю Каролину от бывшего мужа Тимофея Нагорного.