Локон Бетховена выставят на аукцион



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аукционный дом Sotheby`s выставил на торги локон Людвига ван Бетховена, хранящийся в овальной раме

Сообщается, что этот локон композитор отрезал самостоятельно и подарил его своему пианисту Антону Гальму в 1826 году. Спустя год Бетховена не стало. Оценочная стоимость предмета — $ 15—19 тысяч.

По словам Гальма (эту историю записал биограф Бетховена), он попросил у личного помощника композитора прядь волос Бетховена для своей жены Марии. Спустя пару дней ему принесли волосы, которые якобы принадлежали Бетховену, но на самом деле — козлу. Позже композитор рассердился, что его друга обманули, и сам отрезал локон.

Как пишет CNN, волосы Бетховена продают на аукционе уже не впервые. В 1994 году его локон приобрели, чтобы узнать, почему у композитора было плохое здоровье.

Напомним, прядь волос Бетховена не самая дорогая. Волосы Джона Леннона в 2016 году приобрели за $ 35 тысяч, а локон Боуи ушел с молотка за $ 18 тысяч.

Джерело: Buro 24/7