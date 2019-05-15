Полотно Клода Моне было продано за рекордные $110 миллионов



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Предыдущий владелец, который приобрел картину в 1986 году, заплатил за нее $2.53 миллиона

Полотно художника-импрессиониста Клода Моне было продано вчера в Нью-Йорке за рекордные для автора и этого направления живописи $110.7 млн, сообщает Deutsche Welle. Картину из серии «Стога сена» (Les Meules) продали с аукциона, который проводил дом Sothebys.

Это самая большая сумма, за которую когда бы то ни было покупали произведения импрессиониста, и самая дорогая работа Моне.

Известно, что предыдущий владелец, который приобрел картину в 1986 году, заплатил за нее $2.53 миллиона.

Напомним, полотно было завершено в 1890 году и является одной из 4 работ серии «Стога сена» (Les Meules).

Джерело: Esquire