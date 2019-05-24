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    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)

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    <p>Винни Харлоу&nbsp;&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)

    Винни Харлоу  

    Фото: Instagram

    Звезды порадовали поклонников новыми выходами

    Ежегодно в дни Каннского кинофестиваля гала-вечер amfAR собирает больше звездных гостей, чем многие кинопремьеры, и появляются они на этом приеме с благородной миссией: традиционно во время amfAR проводится благотворительный аукцион, все средства с которого перечисляют в фонд борьбы со СПИДом.

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    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Звезды выгуляли дорогущие наряды на благотворительном вечере в Каннах (фото)
    Фото: Instagram

    На 26-й по счету гала-вечер и одно из самых успешных благотворительных мероприятий в мире (за эти годы организаторам удалось собрать более $220 миллионов) прибыли Памела Андерсон, Крис и Кендалл Дженнер, Милла Йовович, Ева Лонгория, Адриана Лима и многие другие известные актрисы, модели и влиятельные персоны.

     Читайте также: Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником

     

    знаменитости аукцион шоу-бизнес
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