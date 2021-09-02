Лосось и труфели под «Хуторянка». Как власть приветствовала Софию Ротару и сколько это стоило

Вечеринка для избранных, на которой почтили «Национальных легенд», обошлась налогоплательщикам в 7 млн грн

«Главком» продолжает рассказывать о стоимости имиджевых проектов Банковой, которые были приурочены ко Дню Независимости. На этот раз речь о закрытой вечеринке на территории Мариинского дворца. Она прошла 23 августа и была организована в формате концерта-afterparty после торжественного награждения выдающихся деятелей, удостоенных новым знаком «Национальная легенда Украины». Напомним, накануне Дня Независимости президент Владимир Зеленский основал эту награду и предложил отмечать ей легендарных личностей нашего государства.

Вечером 23 августа несколько сотен представителей политической, культурной и спортивной элиты чествовали первых семи лауреатов «Национального легенды»:

композитора, народного артиста Украины, Героя Украины Мирослава Скорика (посмертно),

заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера Украины Олега Блохина,

генерального директора – художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, народного артиста Украины, Героя Украины Мирослава Вантуха,

живописца, народного художника Украины Ивана Марчука,

артистку балета, балетмейстерку, народную артистку Украины Елену Потапову,

поэта-песенника, драматурга, сценариста, народного артиста Украины, Героя Украины Юрия Рыбчинского,

певицу, народную артистку Украины, Героя Украины Софию Ротару.

«Национальной легенды«

Апофеозом праздника стало исполнение Народной артисткой Украины Ириной Билык русскоязычной песни «Лаванда» для Софии Ротару. Еще одну русскоязычную песню Ротару «Хуторянка» исполнила певица Алина Паш.

Далее несколько слов о деньгах на организацию «Национальной легенды Украины». 6,7 млн грн направлено на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции мероприятия, которые без тендера получило ООО «Ивент агентство «ПМ продакшн». Из них более половины денег ушло на создание мини-фильмов (1,69 млн грн), видеодекорации (0,80 млн грн) и инсталляции (0,44 млн грн).

К мероприятию привлекли предпринимателя Владимира Кошевого с Киевщины, который по 1,76 млн грн сделал декорационное оформление. Среди его услуг дорогим оказалось декорирования сцены – 973,3 тыс. грн и монтирование и демонтаж декоративных элементов – 276 тыс. грн. Самыми дешевыми – оформление гостевой зоны мероприятия - 7,7 тыс. грн и декорирования трибуны – 8,7 тыс. грн.

За угощение гостей «Национальной легенды» отвечало госпредприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис». Гостей поили чаем и кофе – соответственно порция за 25 грн и 36 грн; столы сервировали лососем с копченым сыром (порция 35 грамм обошлась 48 грн), прошутто с грушей (48 грн порция), фисташковым трюфелем (43 грн штука) и др.

Из напитков – предлагали 150 грамм игристого брюту Shabo Classic за 68 грн и воду «Крайняя» (в стекле) за 35 грн – 330 грамм.

«Коронными» блюдами по цене вышли ланчбоксы для отдельных гостей этого мероприятия. К примеру, второй бокс для исполнителей, которые развлекали гостей, потянул на 1,25 тыс. грн. Всего таких наборов было 28. А среди артистов, которым они предназначались были также Сергей Бабкин, Таяна, Джамала, Тина Кароль и другие.

В разы дешевле оказались ланч боксы для 120 хористов. Наполнение одного набора стоило 180 грн.

Кстати, ценными блюдами на праздничных концертах ко Дню Независимости кормили не только на территории Мариинского дворца. На еще одном праздничном фестивале-концерте «Ковчег Украина», который отгремел 22 августа на Михайловской площади и стоил 14,5 млн грн, подавали мясную нарезку по 848 грн (порция), овощную нарезку – 742 грн и фруктовую нарезку – 530 грн . При этом подрядчик почему-то не раскрыл секрета, какой ассортимент продуктов использовал в меню.

Также полмиллиона гривен в рамках «Ковчега» раскинули на двухдневный гонорар стилистике (120 тыс. грн) и аренду костюмов для певцов. Например, наряд артистки Алины Паш вышел в несколько раз дороже, чем одели семи исполнителей музыкального коллектива «Хорея Козацька» – 8,4 тыс. грн против 1,1 тыс. грн за один день проката.

Кстати, существенно ниже оказалась аренда костюма для лидера группы «Океан Эльзы» и екснардепа Святослава Вакарчука – только 2,6 тыс. грн в день.

Виталий Тараненко, «Главком»