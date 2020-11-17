  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи

    • Розсилка
    Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи

    Лоферы вошли в рождественскую коллекцию бренда

    Французский модный дом Louis Vuitton выпустил тапки из норки за $2 тысячи. Об этом сообщает The Sun.

    Речь идет о домашних лоферах Dreamy из натурального меха, которые вошли в рождественскую коллекцию бренда. Обувь представлена в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах. Стоимость пары на сайте марки составляет 1580 фунтов стерлингов ($2000).

    «Роскошные лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Чехол из бархата, который входит в комплект к обуви, идеален для путешествий», — гласит описание товара.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

     Смотрите также: Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Теги: одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies