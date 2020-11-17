Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи

Лоферы вошли в рождественскую коллекцию бренда

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил тапки из норки за $2 тысячи. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о домашних лоферах Dreamy из натурального меха, которые вошли в рождественскую коллекцию бренда. Обувь представлена в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах. Стоимость пары на сайте марки составляет 1580 фунтов стерлингов ($2000).

«Роскошные лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Чехол из бархата, который входит в комплект к обуви, идеален для путешествий», — гласит описание товара.

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