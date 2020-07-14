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    Жизнь

    Лучок, селедочка, огурчик. Лидер «Ласкового мая» рассказал, как сбросил 43 килограмма

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    Лидер группы &laquo;Ласковый май&raquo; Андрей Разин - Лучок, селедочка, огурчик. Лидер «Ласкового мая» рассказал, как сбросил 43 килограмма
    Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин

    Певец и раскрыл секрет похудения

    Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им в своем Instagram-аккаунте.

    Певец рассказал, что отказался от мяса. «Я перешел на селедочку <...> Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм», — поделился Разин. Он также отметил, что на данный момент его вес составляет 107 килограммов.

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    Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

    Однако врачи-диетологи считают, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не является принципиальной. Специалист пояснила, что можно заменять одни продукты другими, однако важно соблюдать дефицит калорий и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом.

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