Лучок, селедочка, огурчик. Лидер «Ласкового мая» рассказал, как сбросил 43 килограмма
Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин
Певец и раскрыл секрет похудения
Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им в своем Instagram-аккаунте.
Певец рассказал, что отказался от мяса. «Я перешел на селедочку <...> Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм», — поделился Разин. Он также отметил, что на данный момент его вес составляет 107 килограммов.
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Однако врачи-диетологи считают, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не является принципиальной. Специалист пояснила, что можно заменять одни продукты другими, однако важно соблюдать дефицит калорий и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом.