Лучок, селедочка, огурчик. Лидер «Ласкового мая» рассказал, как сбросил 43 килограмма



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Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Певец и раскрыл секрет похудения

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им в своем Instagram-аккаунте.

Певец рассказал, что отказался от мяса. «Я перешел на селедочку <...> Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм», — поделился Разин. Он также отметил, что на данный момент его вес составляет 107 килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 11 Июл 2020 в 11:15 PDT

Однако врачи-диетологи считают, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не является принципиальной. Специалист пояснила, что можно заменять одни продукты другими, однако важно соблюдать дефицит калорий и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом.