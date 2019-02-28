  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Льюис Хэмилтон встречается с девушкой, которую прославил Джастин Бибер

    • Розсилка
    Льюис Хэмилтон&nbsp; - Льюис Хэмилтон встречается с девушкой, которую прославил Джастин Бибер
    Льюис Хэмилтон 

    Вчера знаменитого гонщика Льюиса Хэмилтона сфотографировали в аэропорту Барселоны с 20-летней моделью Синди Кимберли

    В 2015 году в социальных сетях с невероятной скоростью распространилась фотография девушки, которую опубликовал у себя на странице Джастин Бибер. Кинув клич «О мой бог! Кто она?», Джастин с помощью 55 миллионов своих подписчиков за три дня разыскал прекрасную незнакомку.

    Девушкой, поразившей своей красотой Бибера, оказалась испанка Синди Кимберли из маленького провинциального города Дения. После того, как о Синди написал Бибер, ее пригласили работать моделью многие модные дома Мадрида.


    hamilton2702_4

    А теперь ее имя снова мелькает на первых страницах газет в связи с романом с Льюисом Хэмилтоном.

    Синди будет сопровождать Льюиса на Всемирном мобильном конгрессе, который проходит сейчас в Барселоне и на котором гонщик должен произнести речь.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ