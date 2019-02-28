Льюис Хэмилтон встречается с девушкой, которую прославил Джастин Бибер



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Льюис Хэмилтон

Вчера знаменитого гонщика Льюиса Хэмилтона сфотографировали в аэропорту Барселоны с 20-летней моделью Синди Кимберли

В 2015 году в социальных сетях с невероятной скоростью распространилась фотография девушки, которую опубликовал у себя на странице Джастин Бибер. Кинув клич «О мой бог! Кто она?», Джастин с помощью 55 миллионов своих подписчиков за три дня разыскал прекрасную незнакомку.

Девушкой, поразившей своей красотой Бибера, оказалась испанка Синди Кимберли из маленького провинциального города Дения. После того, как о Синди написал Бибер, ее пригласили работать моделью многие модные дома Мадрида.





А теперь ее имя снова мелькает на первых страницах газет в связи с романом с Льюисом Хэмилтоном.

Синди будет сопровождать Льюиса на Всемирном мобильном конгрессе, который проходит сейчас в Барселоне и на котором гонщик должен произнести речь.

Джерело: Hello!