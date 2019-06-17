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    Жизнь

    Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы

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    <p>принцесса Мадлен</p> <p>instagram.com/princess_madeleine_of_sweden/</p> - Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы

    принцесса Мадлен

    instagram.com/princess_madeleine_of_sweden/

    Принцу Николасу исполнилось четыре года

    Принцу Швеции Николасу в минувшую субботу, 15 июня исполнилось четыре года. В честь этого события королевская семья опубликовала пару новых фотопортретов именинника.

    Один из них в Instagram опубликовала принцесса Мадлен. На фото мальчик сидит за столом, положив голову на руки. «С днем рождения, дорогой Николас! Тебе сегодня исполнилось четыре», — написала гордая и счастливая мама ребенка.

    Другое фото было размещено в официальном аккаунте шведского королевского двора. На нем светловолосый малыш с голубыми глазами и рубашке в тон смотрит в камеру и улыбается.

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    Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
    Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
    Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
    Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
    instagram.com/princess_madeleine_of_sweden/

    Поклонникам новые снимки юного наследника престола очень понравились. Они нашли, что малыш является принцем не только по своему происхождению, но и по внешнему виду. Многие решили, что мальчик невероятно хорош собой и очень похож на свою красавицу-мать.

    Стоит отметить, что дочь короля Швеции Карла XVI Густава Мадлен часто балует поклонников милыми семейными снимками с мужем-бизнесменом Кристофером О’Ниллом и детьми. У Николаса есть еще две сестры – годовалая принцесса Адриенна и пятилетняя принцесса Леонор.

    Недавно семейство перебралось в Майами во Флориду. Там они снимают дом в охраняемой резиденции, где есть плавательный бассейн и теннисный корт.

    семья
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