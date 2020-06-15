Молодая любовница и миллионные гонорары. Стали известны новые подробности жизни Михаила Ефремова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер Михаил Ефремов

Гонорар актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей

Актера Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после аварии. По версии программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, это может свидетельствовать о романе актеров.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — рассказал охранник дома, где проживает Белоусова. Отмечается, что именно она была в автомобиле с актером Сергеем Гармашем, который вечером 8 июня приехал на место ДТП.

По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

Гонорар актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей. Весной 2020 года до введения ограничений из-за коронавируса он успел дать один спектакль — «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». Доходы подсчитали журналисты «Комсомольской правды».

В ближайшее время, пишет издание, актер не сможет сниматься и выходить на сцену, а все сбережения пойдут на адвокатов и обеспечение малолетних детей. В целом до аварии и ситуации с коронавирусом Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия.

В частности, он был задействован в театре «Современник». Из-за того, что он был приглашенным актером, сумма за отработанные постановки всегда была разная. «В «урожайные» периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — говорится в материале.

За выход на сцену в антрепризных постановках ему платили от 300 до 500 тысяч рублей. Один съемочный день в кино у Ефремова стоит 138 тысяч рублей.

Его доходы, пишет «Комсомольская правда», нестабильны. За один месяц он мог заработать до пяти миллионов рублей, в другой — всего лишь миллион. Есть и скрытая часть его доходов — выступление на корпоративах и заказниках. Чаще всего это не декларируется. Несмотря на это, журналисты сделали вывод, что в среднем ежемесячный заработок артиста составляет три миллиона рублей.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.