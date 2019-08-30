Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери



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Марго Робби

Кинозвезда сделала трогательное признание

29-летняя голливудская актриса Марго Робби сейчас одна из самых популярных актрис в Голливуде. Однако звезда никогда не забывала, благодаря кому смогла добиться такого успеха в киноиндустрии. Огромную роль в ее жизни сыграла мать Сари Кесслер, которая всегда поддерживала дочь в стремлении стать актрисой.

В интервью австралийскому Vogue (Робби снялась для четырех обложек сентябрьского номера), которое у Марго взяла ее мать, звезда рассказала, на что потратила свою первую зарплату.

«Я потратила ее на то, чтобы вернуть тебе долг, мама. Разве ты не помнишь? К концу 12-го класса я была в долгах. Все, что я была должна тебе, было записано у меня на бумаге. И всякий раз, когда я получала зарплату, я выплачивала свой долг. Но я сохранила этот лист, потому что в конце концов было так приятно осознавать, что я все вернула», – вспомнила Робби.

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