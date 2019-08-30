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    Жизнь

    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери

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    Марго Робби - Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби

    Кинозвезда сделала трогательное признание

    29-летняя голливудская актриса Марго Робби сейчас одна из самых популярных актрис в Голливуде. Однако звезда никогда не забывала, благодаря кому смогла добиться такого успеха в киноиндустрии. Огромную роль в ее жизни сыграла мать Сари Кесслер, которая всегда поддерживала дочь в стремлении стать актрисой.

    В интервью австралийскому Vogue (Робби снялась для четырех обложек сентябрьского номера), которое у Марго взяла ее мать, звезда рассказала, на что потратила свою первую зарплату.

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    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери
    Марго Робби призналась, что потратила свою первую зарплату на то, чтобы отдать долг матери

    «Я потратила ее на то, чтобы вернуть тебе долг, мама. Разве ты не помнишь? К концу 12-го класса я была в долгах. Все, что я была должна тебе, было записано у меня на бумаге. И всякий раз, когда я получала зарплату, я выплачивала свой долг. Но я сохранила этот лист, потому что в конце концов было так приятно осознавать, что я все вернула», – вспомнила Робби.

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