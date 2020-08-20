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    Шоу-биз

    Киану Ривз не догадывался, что «Матрица» — это фильм о трансгендерах

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    Актер&nbsp;Киану Ривз - Киану Ривз не догадывался, что «Матрица» — это фильм о трансгендерах
    Актер Киану Ривз

    Актер подчеркнул, что ему нравится открывшийся подтекст картины

    Киану Ривз не знал, что трилогия «Матрица» посвящена трансгендерам. Об этом актер рассказал в интервью для портала Yahoo Entertainment.

    «Я никогда не говорил об этом с Лилли, она никогда не делилась этим со мной. Я думаю, фильмы «Матрица» глубоки, и я считаю, что аллегория позволяет многим людям говорить о разных версиях того, о чем они рассказывают», — сказал Ривз.

    Актер подчеркнул, что ему нравится открывшийся подтекст картины и он поддерживает задумку сестер Вачовски. На вопрос, будет ли предстоящая «Матрица-4» иметь подобное аллегорическое послание, Ривз ответил: «Я не знаю. Думаю, она даст возможность для интерпретации».

    Ривз сейчас работает на четвертой частью франшизы «Матрица» вместе с актерами Кэрри-Энн Мосс, Джадой Пинкетт Смит, Яхьей Абдул-Матином II и Нилом Патриком Харрисом. Фильм снимает Лана Вачовски. Съемки недавно возобновились в Берлине.

    В начале августа Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой кинотрилогию «Матрица», рассказала в интервью, что фильмы посвящены трансгендерам и гендерной идентичности. По словам режиссера, киномир не был готов принять оригинальный замысел «Матрицы» во время ее выхода.

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