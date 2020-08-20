Чувственная малышка: Эмили Ратаковски сводит с ума мужчин пикантными фото



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29-летняя модель Эмили Ратаковски побаловала поклонников пикантной фотосессией instagram.com/emrata/

Американская модель позировала без одежды

Звезда показала, с чего начинает свой день. Ратаковски вышла полюбоваться картинами в гостиной. Актриса фильма «Искусство обмана» присела на любимый зеленый диван.

Эмили полностью обнажилась и распустила волосы. Инстадива смотрела на грудь, прикрывая ее руками. Модель согнула ноги под правильным ракурсом, чтобы прикрыть интимные места. Артистка не стеснялась распахнутого позади нее окна.

«Домашнее утро», - лаконично написала она. Вероятно, девушку сфотографировал ее любимый супруг Себастьян Бир-Мак-Клард (Sebastian Bear-Mcclard). В другом углу комнаты находился любимый пес пары Коломбо.

Поклонники Эмили были ошеломлены горячим кадром. «Красиво, но только не напротив огромного окна. Повезло вашим соседям», «Выглядишь очень вдохновляюще», «У тебя великолепное тело», «Живое воплощение сексуальности», «Девушка-мечта», «Чувственная малышка», «Счастливый пес»,- отметили фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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